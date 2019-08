Bridgestone rivede al ribasso previsioni annuali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, il produttore giapponese di pneumatici. La multinazionale nipponica hadopo aver vissuto un periodo in contrazione nell'area Cina e Asia-Pacifico, con prospettive di peggioramento.L'a fine giugno era di, in calo dai precedenti 134,6 miliardi ottenuti nello stesso periodo del 2018, mentrea 158,4 miliardi di yen. Leda 1.775,4 miliardi di yen aprecedenti.Il gruppo giapponese prevede una contrazione per il resto dell'anno, anche a causa del recupero dello yen., in calo rispetto ai 291 ottenuti nello stesso periodo dell'anno prima e rivisti in negativo rispetto ai 300 precedentemente attesi.a 375 miliardi di yen, contro i precedenti attesi 410 miliardi, mentre ildi yen contro una previsione antecedente di 3.690 miliardi di yen.