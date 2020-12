© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Qualchec'è, ma restano da superare ancora alcuniquando mancanosettimane alfine del periodo di transizione.Il negoziato europeo per la Brexitin un incontro con eurodeputati ha valutato che sarà "maarrivare ad un" post con il Regno Unito da qui a venerdì. Lo hanno riferito diversi partecipanti all'incontro. E' stato tuttavia sottolineato che persistono importantiAncora più cauta. Intervenendo oggi allail Ministro Michael Gove, braccio destro di Boris Johnson sul dossier Brexit, ha da parte sua assicurato che un accordo di libero scambio con l'Ue per regolare le relazioni future con l'Ue dal primo gennaio prossimo resta l'obiettivo del governo Tory, seppure "in tempi più lunghi di quanto avremmo voluto" all'inizio del negoziato.E che al riguardo si stanno facendonei colloqui di questi giorni fra i due team negoziali riuniti asotto la guida di, per provare a percorrere quelannunciato domenica scorsa.Riecheggiando la cautela del portavoce di, ha più tardi avvertito che comunque restano ancora differenze "significative" da colmare fra le parti. "Il- ha spiegato - è riuscito a ridurre le aree di divergenza e sicuramente vi sono ora meno meno punti di differenza di quanti non ve ne fossero a ottobre o peggio a luglio. Tuttavia si tratta die che vanno esattamente al cuore del mandato che questosulla base del risultato del referendum del 2016.Intanto, adottate dagliper mantenere in funzione ilin galleria tra l'Europa continentale e il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione. Il Parlamento Ue ha infatti approvato le norme temporanee con procedura d'urgenza con 684 voti favorevoli (3 contrari, 2 astensioni).Per evitare lnel tunnel sotto la Manica a partire dal primo gennaio, il Parlamento Ue ha accettato di prorogare temporaneamente le licenze e i certificati di sicurezza per conferire a Francia e Regno Unito il tempo necessario per concludere un accordo bilaterale. Laper l'attuale gestione dell'infrastruttura del tunnel rimarrebbe valida per due mesidopo la fine del periodo di transizione.rilasciati ai sensi del diritto dellalle imprese del Regno Unito sarebbero estesi per nove mesi. Altre misure di emergenza saranno messe ai voti domani per mantenere provvisoriamente latra il Regno Unito e l'Unione europea, su strada e per via aerea, a partire dal