Brexit, Uk pronta a lasciare negoziato con UE già a giugno

(Teleborsa) - A meno di un mese dalla Brexit,all'ombra di unIlha infatti chiarito che èLo ha chiarito il ministro, illustrando ai Comuni le linee guida del governo Johnson sul negoziato sulle relazioni future con Bruxelles.In dettaglio, Glove ha chiarito che ladopo la fine della transizione post Brexit, incluso su "tasse e immigrazione", e sulla pesca intende gestire le sue acque come "uno Stato sovrano".Gove ha, in contrasto con quanto invece sottolineato dal capo delegazione UE, mentre ha ribadito che laportando quindi aNonostante i toni duri, il ministro si è, purché la sovranità britannica e i diritti dei suoi cittadini "vengano prima".. Uno studio della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo ha calcolato che lin mancanza di un'intesa commerciale post Brexit.Il rapporto sottolinea come senza accordoa causa dei dazi e delle misure non tariffarie, come le norme tecniche o sanitarie, che incidono pesantemente sul commercio internazionale. Il rapporto stima dunque, in caso di mancato accordo commerciale,che verrebbero raddoppiate a causa delle misure non tariffarie., quindi un 'no deal' post Brexit infliggerebbe un duro colpo all'economia britannica.