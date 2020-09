Brexit, UE prepara vertenza internazionale contro Regno Unito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, se il Governo Johnson porterà a termine l'iter parlamentare per l'approvazione dell'Internal Market Billla legge sul commercio interno che minerebbe il protocollo raggiunto con l'UE sui confini tra Irlanda del Nord e Irlanda.Secondo quanto riferito da Bloomberg,, per violazione di un accordo internazionale,vale a dire il protocollo raggiunto fra Londra e Bruxelles l'anno scorso. Una causa che poggerebbe sul principio "pacta sunt servanda" (gli accordi devono essere osservati) e cheanche prima che venga approvato dal parlamento britannico. Intanto le due parti terranno oggi unaLe reazioni internazionali alla proposta del Premier inglese non sono delle migliori. Dagli USA, la speaker della Cameraha avvertito che la legge "scandalo" proposta da Johnsonanche unIntanto, ieri, il– che è stato depositato in Parlamento – scatenando la dura reazione delle autorità europee. Boris Johnson ha motivato il disegno di legge con la necessità di "proteggerei posti di lavoro, assicurare a crescita economica e la fluidità del mercato interno", ma non ha fatto alcun riferimento alle problematiche legate ai negoziati con l'UE. Il Premier ha ribadito, invece, che il suo governoLa presidente della commissione europeasi è detta, avvertendo che la mossa di Londra "mina la fiducia" nei confronti del Paese.Dello stesso avviso il presidente del Consiglio europeo,secondo cui "l'accordo di recesso è stato raggiunto e ratificato da entrambe le parti e deve essere applicato in pieno" eDal canto suo, presidente del gruppo del PPE al Parlamento europeo, ha affermato che "la proposta del Regno Unito di ignorare parti dell'accordo di recesso è unasenza precedent".