Brexit, tutti contro Johnson. Spint alle trattative con UE

(Teleborsa) - Non siledopo lache ha chiesto e ottenuto ladel Parlamento britannico - (fino al 14 ottobre) scatenando l'opposizionedeterminata a presentare unain queste ore.. Le Camere torneranno a riunirsi ile chiuderanno nuovamente il 9, solo 6 giorni durante i quali presentare il documento e cercare di approvarlo, in quello che viene già definitoAnche il Financial Times, il giornale della City di Londra e da sempre vicino al credo dei conservatori del Premier, prende posizione con un editoriale dai toni durissimi:Quello di ieri è stato un insulto alla democrazia.Ora i. Se crede di avere davvero il consenso nel Paese allora deve provarlo alle elezioni, piuttosto che con questi sprezzanti tentativi di umiliare la democrazia parlamentare britannica che è stata la base della prosperità e della stabilità di questo Paese", aprendo addirittura a un possibile scenario conE proprio il leader dei laburisti ha assicurato che, alla ripresa dei lavori parlamentari, cercherà di "fermare politicamente" il premier Boris Johnson per impedirgli di sospendere i Comuni e portare il Paese a una. La carta della sfiducia verrà giocata alha aggiunto.Tuttavia, neppure una sfiducia formale potrebbe neutralizzare l'azione di Boris. Secondo fonti di governo consultate dal Guardian, infatti, l'inquilino di Downing Street non si dimetterebbe prima della Brexit. "Siamo stati molto chiari – spiegano al quotidiano inglese – sul fatto che se c'è un voto di sfiducia, (Johnson). Non vogliamo le elezioni, ma se dobbiamo fissare una data,- Nel frattempo, si prova ad accelerare sul fronte delle. Il team del Premier al lavoro sulla Brexit è pronto a incontrare i funzionari dell'Unione Europea più volte nel mese di settembre nel tentativo di uscire dall'attuale impasse e scongiurare l'uscita No Deal. In particolare,responsabile britannico dei negoziati tecnici sulla Brexit con l'UE, ha chiesto di intensificare i colloqui nel corso di una riunione con i funzionari della Commissione Europea a Bruxelles, ha fatto sapere un portavoce della Commissione.Al momento, però, la. Da un latofa sapere chedall'altrol'UE sottolinea di essere ancora in attesa didal Regno Unito.