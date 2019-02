Brexit, tre voti in tre giorni: May prepara il rinvio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La data ufficiale del Leave, fissata al, che di fatto sancisce l'addio trasi avvicina a grandi passi. Le trattative per sbloccare la situazione invece procedonoPer questo, nonostante appena poche ore fa la Premiersempre più all'angolo, avesse provato a giocare ancora una volta la carta dell'ottimismo dichiarando cheè stata costretta, poco dopo queste dichiarazioni, a fare marcia indietro aprendo ad uncome peraltro chiesto da più parti.– Nel suo discorso alla Camera dei Comuni, infatti, la Signora di Downing Street ha fissato l'agenda parlamentare scandita da tre step:?un votgià previsto, sull'accordo siglato con i partner europei;?un voto, il giorno dopo, sull'ipotesi della temuta uscita senza accordo, ossiaSe l'uscita senza accordo sarà respinta, il, si potrà votare, appunto un "breve, limitato rinvio" della separazione dalla Ue oltre la scadenza ufficiale di fine marzo.: si comincia ilcon il voto più prevedibile. In quell'occasione, Theresa May chiederà ai parlamentari di esprimersi sui contenuti dell'accordo siglato con i partner europei lo scorso 25 novembre e, da allora, rinegoziato a più riprese dopo vari flop alla Camera dei Comuni.Nel caso di un – improbabile – sì del Parlamento si arriverebbe alla Brexit il 29 marzo, rispettando le tempistiche fissate in origine. Nel caso di un no e dunque dell'ennesimo niente di fatto, scenario questo molto più probabile, sislitterebbe al voto del giorno successivo.– May testerà il parere del Parlamento sull'ormai celebre ipotesi no-deal:?una rottura dalla Ue senza accordi diplomatici, equivalente a una cesura totale dei vari legami giuridici, commerciali e politici fra i due blocchi. Lo scenario di una Brexit hard sarebbe di certo la situazione più sfavorevole, come la Premier ha più volte ribadito e, almeno su questo, il Parlamento sembra essere dalla sua parte.– A questo punto, senza un accordo, ma volendo comunque scongiurare il no-deal, si arriva al terzo voto. Resta infatti unasola strada: ?il rinvio dell'inizio della Brexit, fissato al 29 marzo 2019. May ha provato fino all'ultimo ad allontanare l'ipotesi dello slittamento ma le ore passano e l'ipotesi ha preso quota sia a Bruxelles che dalle parti di Londra.– "Se la Camera respinge l'accordo e respinge l'uscita no-deal, il Governo presenterà il 14 marzo una mozione per chiedere al parlamento se vuole, ha precisato la May.