Brexit, trattative al via. Johnson pronto a linea dura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La. Dopo l'uscita difesteggiata con unalo scorso, è già tempo dellaquella deinel corso della quale per molti potrebbe profilarsi uno scontro campale - l'ennesimo - traAnche per questo, sale l'attesa per ilche oggi, intenzionato secondo i bene informati aAncora una volta, insomma, ci troveremo di fronte aquanto i britannici potranno divergere daidopo laquesto, in sintesi, ildei prossimi mesi. Se, infatti,ha più volte annunciato che non farà sconti lasciando intendere che nondi approfittare dellaper faredall'altra parte non ne vogliono sapere di vestire i pannicon il Governo britannico che non si sente obbligato a perseguire unche elimina isulla quasi totalità delle merci.- Nel frattempo, ilcon la Brexit ci sarà una "piena" continuità nei servizi finanziari."L'accordo di recesso, nella IV parte - si legge nella nota ufficiale - prevede un periodo di transizione fino alsalvo un'eventuale proroga) durante il quale laAlla luce di ciò - prosegue la nota -nel Decreto Legge n. 22 del 25 marzo 2019, che reca la disciplina transitoria applicabile unicamente nel caso di un recesso del Regno Unito in assenza di accordo.In base a quanto previsto nell'accordo, pe(il cosiddetto regime di passaporto) ed è assicurata la continuità operativa e dei rapporti tra infrastrutture dei mercati finanziari (di trading e post-trading), intermediari e clienti da e verso il Regno Unito, nonché la tutela di depositanti e investitori.