Brexit, Theresa May si aggrappa alla speranza di un sì al quarto voto

(Teleborsa) - Non c'è tre senza quattro. La premier britannicae si aggrappa alla speranza che il Parlamento possadi uscita dall'Ue. Una speranza che secondo i media britannici sarebbe stata alimentata dalla riduzione dello scarto dei voti contrari, scesi a 58 nella votazione di ieri dai 203 di gennaio. Un segnale che viene giudicato confortante.La numero uno del governo britannico, dunque, non sembra affatto disposta a cedere alle pressioni delle opposizioni e neanche a dimettersi, come aveva preannunciato alla vigilia del terzo voto. Piuttosto la May sta oraal suo accordo o quantomeno far votare un piano B.Data cruciale dunque quella diquando ilper votare le indicazioni che emergeranno su un. A questo punto Theresa May potrebbe decidere di calendarizzare unche potrebbe essere l'ultimo, in vista della stringentecui è stata prorogata la Brexit, rispetto alla data originaria del 29 marzo fissata dall'articolo 50 del Trattato Ue.Una cosa è certa, è ormaie la partecipazione della Gran Bretagna alle elezioni europee del 22 maggio, ipotesi bocciata, ieri 29 marzo 2019, dall'aula del Parlamento britannico. Restano invece: il, ovvero l'uscita con uno strappo e senza alcun accordo commerciale definito con l'Ue; una, cioè un'uscita dall'Unione Europea sul modello della Norvegia, con accordi privilegiati verso l'Ue e la permanenza nell'Unione Doganale (ipotesi appoggiata dal leader laburista Jeremy Corbyn); un nuovoche rimetterebbe in discussione la scelta di uscire dall'Ue;in Gran Bretagna a seguito delle dimissioni della Premier May. Tutte ipotesi ancora percorribili e con un unico limite, la scadenza imminente del 12 aprile.