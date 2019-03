Brexit, Theresa May in seria difficoltà. Oltre 5 milioni le firme per revoca uscita da Ue

(Teleborsa) - Theresa May ultimo atto? In Gran Bretagna, la petizione al Parlamento britannico affinché revochi l'articolo 50, che sancisce il divorzio dall'Ue, ha superato i 5 milioni di firme mettendo ancor più in difficoltà la Primo Ministro. Intanto, il giorno dopo la mega manifestazione anti-Brexit a Londra, la May ha convocato una "riunione di crisi" mentre circolano voci di crescenti pressioni per una sua uscita di scena.



Vi partecipano anche il suo vice "di fatto", David Lidington, e il Ministro dell'Ambiente, Michael Gove. Nomi che circolano per una eventuale sostituzione a Downing Street.



