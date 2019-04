Brexit, Theresa May fa rotta su Bruxelles

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tutti pronti per il, pper dare il via libera ad una, prevista dall'articolo 50 del Trattato europeo,2019 (già rinviata da un originario 29 marzo).Il viaggio dellain Europa, la vigilia, è stato proficuo, poiché è riuscita a strappare il consenso dei leader Ue, in particolare la cancelliera tedesca, il Presidente franceseed il Presidente del Consiglio europeoa rinviare ancora la scadenza per un periodo flessibile.I Ventisette si sarebbero detto d'accordo a, che potrebbe arrivare, anche se la leader britannica Theresa May resta ferma ad una scadenza al 30 giugno e con lanel caso in cui il Parlamento britannico dovesse risolversi a ratificare l'accordo prima. Un compromesso che ha trovato tutti d'accordo e concesso ossigeno al Regno Unito.Frattanto,, prima di partire per Bruxelles, ha detto che l'ipotesi died ha accusato il Parlamento di aver ritardato l'uscita non ratificando finora un accordoAnche laha riferito al Parlamento (Bundestag) sulla Brexit, affermando che l'Ue potrebbe decidere undi quello chiesto dalla May ed in ogni casocioè legato all'approvazione del parlamento britannico. Poi, la leder tedesca ha confermato che su questo temaed ha aggiunto "oggi, prima del vertice straordinario a Bruxelles, incontrerò Macron".