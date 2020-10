© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ce la farannoa uscire finalmente dall'angolo? Dopo una serie infinita die ripetuti "", ripartono letrasulleOggi, giovedì 22 ottobre, il team negoziale europeo sarà a. Lo ha scritto il Portavoce della Commissione Ue sulla Brexit, Daniel Ferrie, su Twitter.I due capo negoziatorihanno fissato alcuni principi per la ripresa delle trattative, che saranno "intensificate", col lavoro anche nei weekend.Il tempo rimasto a disposizione" per un accordo sulle relazioni post Brexitsette giorni su sette. Il Regno Unito ha una grande scelta da fare. E' una scelta libera e sovrana. Li rispetteremo sempre, ma questa scelta determinerà l'accesso al nostro mercato unico. Vogliamo un accordo, ma siamo pronti anche ad un 'no deal'". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo,nel suo intervento all'Eurocamera.Secondo i principi stabiliti da, il negoziato sarà sulla base dei testi legali di entrambe le parti fino a quando sarà stato trovato unSi cercheranno fin da subito ie sarà istituita una sorta di "segretariato congiunto" per mettere a punto un testo consolidato, ma "niente sarà definito fino a quando