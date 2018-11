Brexit, sterlina piatta: c'è da superare scoglio Parlamento Uk

(Teleborsa) - Sul mercato Forex, la sterlina si mostra debole nonostante il semaforo verde del Consiglio d'Europa all'accordo sulla Brexit. L'incertezza prevale infatti sul sentiment degli investitori poiché c'è da superare lo scoglio del Parlamento inglese che, secondo quanto riferito in conferenza stampa dal premier britannico Theresa May, voterà l'intesa prima di Natale.



La sterlina viaggia a 1,283 sul dollaro mentre scambia a 0,885 sull'euro.



Sempre sul mercato dei cambi, il biglietto verde si mostra in rialzo a 113,2 sullo yen ma in calo a 1,136 sull'euro, in attesa di nuove indicazioni dalle minute della Federal Reserve in pubblicazione questa settimana. Gli addetti ai lavori sperano che i verbali della banca centrale americana possano dare qualche segnale in più sull'outlook 2019.







© RIPRODUZIONE RISERVATA