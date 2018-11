Brexit, sterlina in recupero dopo debacle vigilia

(Teleborsa) - La valuta britannica recupera terreno nei confronti di euro e dollaro dopo il forte calo di ieri a seguito delle dimissioni di diversi membri dal governo di Theresa May, in segno di disaccordo sulla bozza di intesa tra Regno Unito e Unione Europea sulla Brexit.



La sterlina scambia a 1,2815 sul dollaro in rialzo dal cable 1,2774 della chiusura di ieri. Il cross con l'euro viaggia a 0,8841 rispetto a 0,8865 registrato in chiusura la vigilia.



Sono stabili, invece, le quotazione della moneta di Eurolandia nei confronti del dollaro (il cambio viaggia a 1,1328) che non reagiscono alle parole del presidente della BCE Mario Draghi. Il numero uno dell'Eurotower, ha parlato di un'inflazione di base che ancora "non è convincente" rinviando a una valutazione più approfondita al consiglio della banca centrale europea, in calendario il prossimo 13 dicembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA