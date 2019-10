Brexit, scontro Johnson-Corbyn. Accordo dei 27 sulla proroga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ci sarebbesulla necessità di, oltre la scadenza attualmente fissata il 31 ottobre. Lo avrebbero deciso - secondo fonti europee - i rappresentanti permanenti dei Ventisette (Coreper) nell'intento di(uscita senza accordo).Non è stata presa invece, che potrebbe essere oggetto di un. Frattanto, il capo negoziatore dell'UE,ha chiesto al Regno Unito di chiarire "quali saranno i prossimi passi" e ha ricordato che "spetta all'Unione dei 27 decidere su una proroga"Un avvertimento che arriva al termine di una, a Westminster, dove si è consumato unfra iled il leader labourista. Toni accesi, quasi da campagna elettorale. Quella minacciata da Johnson alla bocciatura della Brexit in Parlamento.Il Premier britannico hadi voler soloe puntare a. Per tutta risposta, il leader laburista ha replicato che il voto contrario era largamente prevedibile, visto che l'accordo negoziato con Bruxelles crea confini con l'Irlanda del Nord e apre le porte alla "deregulation" su lavoro, ambiente e sanità pubblica.Non è servito neanche il faccia a faccia nell'ufficio del Primo ministro, che ha ribadito laentro il 31 ottobre. Corbyn, fermamente contrario al voto prima che sia eliminato il rischio del No Deal, ha chiesto di concordare un calendario per discutere una modifica del disegno di legge sulla Brexit.