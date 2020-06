Brexit, Sassoli: accordo ancora possibile ma prepariamoci a No Deal

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Unè ancora, ma bisogna prepararsi all'ipotesi di un. Lo ha detto il Presidente del Parlamento europeo, David, parlando della, dopo il suo intervento in apertura del Consiglio europeo.In merito al dialogo con il, Sassoli che, dunque, non toglie dal campo l'ipotesi più "hard", ha chiarito che l'obiettivo dichiarato è "fare di tutto per arrivare a un accordo" perché "ci sono ancora i tempi, ma abbiamo la responsabilità di prepararci al no-deal, perché se non ci saràSecondo Sassoli, questo messaggio raccoglie "non solo la posizione del Parlamento, ma anche delle altre istituzioni. C'è un'Europa molto unita nel dialogo con il Regno Unito e dobbiamo far valere la forza del nostro mercato e gli, ha spiegato."Il nostro messaggio che ho trasmesso al primo Ministro britannico durante la conferenza ad alto livello, è chiaro: insisteremo per un accordo ambizioso, globale e completo, in linea con gli impegni congiunti assunti nella Dichiarazione politica. Riteniamo che questo sia il miglior risultato possibile per entrambe le parti e, nonostante il, ha sottolineato aggiungendo che èla fiducia nel caponegoziatore dell'UE, Michel