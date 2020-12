© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' finita dopo tre ore,, ladi ieri sera tra il Primo Ministro britannicoe la Presidente della Commissione UESi continua, dunque, a navigare in unacon il rischio - sempre più alto - che l'intesaquando mancano ormai meno di 20 giorni alla scadenza del termine del periodo di transizione, fissato al 31 dicembre.- Anche se un accordo venisse trovato, non c'è "nessuna garanzia" che possa entrare in vigore in tempo utile. Per questo "dobbiamo essere preparati anche alla possibilità che non ci sia alcun accordo in vigore il primo gennaio prossimo" e quindi oggi "da applicare in questo caso. Lo ha scritto in un tweet la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.Il Governo britannico auspica ancora un accordo di libero scambio con l'Ue sul dopo Brexit, ma solo seLo ha detto alla Camera dei Comuni la ministra Penny Mordaunt, Paymaster General della compagine Tory di Borisrispondendo seccamente alle interrogazioni dell'opposizione laburista sull'esito dell'incontro di Bruxelles fra Johnson e Ursula von der Leyen.sul controllo della nostraha ribadito: "L'unico accordo possibile è uno che rIntanto, ieri sera, una fonte di Downing Street ha spiegato che da un lato il Premier Jhonson e dall'altro la Presidente della Commissione hanno verificato che rimangono distanze, ma hanno anchedi far proseguire i negoziati fino a domenica, indicato come termine ultimo per una decisionetra deal e no deal.La fonte britannica, citata dai media del Regno, ha parlato di "he restano nei negoziati". Ha poi aggiunto che permangono "differenze molto ampie fra le due parti e che non è ancora chiaro se potranno essere colmate" per arrivare a un accordo di libero scambio o se Londra metterà invece fine al periodo di transizione post divorzio il 31 dicembre con unNel comunicato rilasciato al termine della cena si riferisce di "unaaperte. "Abbiamo raggiunto una comprensione chiara delle posizioni reciproche, che restano lontane. Abbiamo concordato che i team negoziali si riuniscano immediatamente per cercare di risolvere queste questioni essenziali. Arriveremo ad una decisione per la fine della settimana".I colloqui fra i due team negoziali riprenderanno, dunque, in questi giorni fino alla fine della settimana perché "non vogliamo lasciare alcuna strada inesplorata". In ogni modo la scadenza finale è stata indicata pertermine entro il quale, secondo Downing Street, andrà presa