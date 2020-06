Brexit prova a uscire dall'angolo: dare nuovo slancio a negoziato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo mesi di, con le trattative in stand by anche in scia all'esplosione del coronavirus,"hanno concordato che occorresulle relazioni future e sostengono i piani" decisi dai "capo negoziatori di intensificare i colloqui a luglio per creare le migliori condizioni per concludere e ratificare un'intesa prima della fine del 2020. Questo include, se possibile, trovare un'intesa preliminare sui principi che sottostanno a qualsiasi accordo".E' quanto riporta una nota congiunta, al termine dell'incontro che si è svolto ieri tra i vertici delle istituzioni Ue, Charles Michel, Ursula von der Leyen e Davide Sassoli, ed il Premier britannico, Boris Johnson.Le parti hanno riaffermato la loro intenzione di lavorare sodo" per realizzare un rapporto, che sia "negli interessi dei cittadini dell'Ue e del Regno Unito. Inoltre hanno confermato il loro impegno a alla piena e puntuale attuazione dell'Accordo di recesso".Maggior ottimismo ma ci si muove, comunque, in un terreno pieno di insidie. "Un accordo ampio e ambizioso, in linea con le linee guida del Consiglio europeoscrive il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su Twitter che si dice "pronto a mettere unama non a comprare unIl(pari condizioni economiche) èconanche il commento del Premier britannico Borisper il quale Regno Unito (che non chiederà alcuna proroga del periodo di transizione, che terminerà quindi il 3e UE hannodi raggiungere un accordo di libero scambio post Brexit entro la scadenza della transizione di fine anno, mache entrambe le parti sisul negoziato.