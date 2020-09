© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Basta giocare"., ministro per gli affari europei tedesco, non usa giri di parole per richiamare gli "" al tavolo delle trattative: "il tempo sta per scadere e abbiamo bisogno di una base realistica su cui".In rappresentanza della presidenza di turno dell'Ue in occasione della riunione deldegli affari generali che sta facendo il punto anche sui negoziati per la, Roth ha dichiarato: "siamo molto delusi e preoccupati".Il ministro tedesco ha fatto riferimento alla proposta di legge avanzata dala scorsa settimana che si porrebbe in contrasto con il protocollo sull'firmato lo scorso anno con l'Unione europea: "viola i principi dell'accordo di recesso ed è per noi totalmente inaccettabile".Lunedìtornerà a riunirsi il comitato mistoche si occupa degli aspetti tecnici del negoziato.