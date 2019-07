(Teleborsa) - David Frost, consulente europeo di Boris Johnson, è a Bruxelles per colloqui con i funzionari europei e per consegnare il messaggio inequivocabile del primo ministro inglese: il Regno Unito lascerà il blocco il 31 ottobre.



Johnson, tramite il suo "sherpa" vuole così ribadire la promessa fatta a Jean-Claude Juncker di separarsi dall'Unione Europea entro quella data "come what may", ovvero in qualsiasi circostanza. Il portavoce di Downing Street ha anche confermato, nonostante la fermezza della decisione, l'intenzione di raggiungere un accordo.



"Lavoreremo vigorosamente per un accordo ma il backstop deve essere cancellato", ha avvertito il portavoce del Premier britannico, aggiungendo "se non saremo in grado di raggiungere un accordo, allora dovremo lasciare l'U" senza intesa".







