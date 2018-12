© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. È stato diretto e tranchantche, nel corso dellat non ha lasciato spazio ad ulteriori aperture.In attesa dell'incontro constasera alle 19.15, Juncker ha affermato chiaramente che "l'accordo raggiunto è il migliore e l'unico possibile". "Sono sorpreso perché ci eravamo messi d'accordo con il governo britannico e a quanto pare ci sono problemi quando ci si avvicina alla meta", ha aggiunto il presidente della Commissione Ue, affermando che la Brexit sarà "un ospite a sorpresa al Consiglio europeo".Se l'accordo sul recesso della Gran Bretagna non verrà riaperto, per Juncker, rimane "Così come è stata immaginata, la rete di protezione che, una volta formalizzata la separazione del Regno Unito dal resto della Ue, assicurerà un confine non rigido tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, manterrebbe, di fatto, il Nord del Paese all'interno del mercato comune europeo. "Abbiamo tutto in nostro potere per non usarlo ma averlo a disposizione è necessario. L'Irlanda non sarà mai lasciata sola", ha aggiunto Juncker.Sulla stessa linea per quanto riguarda un'eventuale riapertura del negoziato sulla la Brexit anche"Bene ricevere Theresa May ma non possiamo cambiare una posizione che ormai è stata assunta" ha affermato Tajani sottolineando che "l'unità delle istituzioni Ue e dei 27 stati membri è importante per tutti noi".Intanto, dopo il rinvio del voto alla Camera dei Comuni che non aveva i numeri per essere approvato, lin cerca di consenso sul suo piano per la Brexit. Un tour che dopo gli incontri all'Aia con ile a Berlino con l, in serata la porterà dritta a Bruxelles dove, oltre a Juncker, incontreràIl clima, non proprio favorevole per la leader dei Tory, non lascia margini neanche sulla questione backstop. "Quando si esce dal club si perdono i vantaggi ed è ciò di cui si rendono conto oggi i nostri colleghi britannici. Il nostro messaggio è questo: è un rischio lasciare l'Ue, meglio riformarla che lasciarla o distruggerla" ha affermatosottolineando di non essere disposto ad accettare i "giochini" della Gran Bretagna per una riapertura dell'accordo e un'eventuale eliminazione del backstop che "è lì per evitare una frontiera fisica". Schierato con gli irlandesi contro una rinegoziazione del backstop anche, coordinatore del gruppo di coordinamento della Brexit del Pe, che ha definito l'ipotesi "fuori discussione"."A poco più di tre mesi dalla Brexit, c'è l'esigenza che l'uscita del Regno Unito dalla Ue avvenga in maniera ordinata, per offrire chiarezza e certezza a molti cittadini e imprese italiane coinvolte" ha affermatonelle comunicazioni prima del Consiglio europeo. E in attesa dei prossimi sviluppi Conte ha detto che"Siamo molto preoccupati del rinvio del voto sull'accordo di ritiro e dobbiamo prepararci per un no-deal" ha affermatoaggiungendo che il Parlamento francese ha autorizzato il governo a adottare per decreto una serie di misure per lo scenario di un mancato accordo.E sullo stesso scenario, come annunciato dalsta lavorando anche l'Irlanda con il, incaricati di lavorare nei porti e negli aeroporti. Un piano B portato avanti parallelamente a quello principale a cui l'Irlanda si sta preparando in modo attivo anche sei, per Coveney, si tratta di "un'ipotesi improbabile".Questioni che saranno approfondite domani, a Roma, durantesvolta dalle Commissioni riunite Affari esteri e Politiche dell'Unione europea nell'ambito dell'esame della Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito.