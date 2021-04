28 Aprile 2021

(Teleborsa) - Con 660 sì, 5 contrari e 32 astenuti, il Parlamento europeo ha ratificato a larga maggioranza l'accordo commerciale e di cooperazione post-Brexit, che stabilisce le regole delle future relazioni tra l'Unione europea ed il Regno Unito. Via libera anche alla risoluzione politica di accompagnamento, che presenta la valutazione e le aspettative del Parlamento, che è passata con 578 sì, 51 contrari e 68 astenuti. Un consenso necessario quello dell'Eurocamera affinché l'accordo entri in vigore in modo permanente, prima della sua scadenza il 30 aprile 2021.

"L'accordo commerciale – ha commentato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nell'accogliere la ratifica del Parlamento europeo dell'accordo – getta le fondamenta di una partnership forte e stretta con il Regno Unito. L'attuazione fedele dell'intesa è essenziale".

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel. "Accolgo con grande favore – ha sottolineato Michel – i risultati della votazione del Parlamento europeo sull'accordo commerciale e di cooperazione Ue-Regno Unito. Segna un importante passo avanti nelle relazioni tra l'Unione e Londra e apre una nuova era. L'Ue continuerà a lavorare in modo costruttivo con il Regno Unito come un importante amico e partner".

"L'accordo commerciale e di cooperazione post Brexit – ha affermato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli – può costituire la base su cui costruire una nuova relazione lungimirante tra Ue e Regno Unito. Nonostante la decisione del Regno Unito di lasciare la nostra Unione, condividiamo ancora legami profondi e di lunga data, valori, storia e vicinanza geografica. È nell'interesse di tutti noi far funzionare questa nuova relazione. Il Parlamento europeo è stato fortemente coinvolto durante tutti i negoziati con il gruppo di coordinamento del Parlamento che ha lavorato a stretto contatto con il capo negoziatore della Commissione europea, Michel Barnier, per assicurare che le nostre priorità fossero incluse e che le nostre linee rosse fossero rispettate. L'accordo finale – ha aggiunto Sassoli – riflette ciò, con forti protezioni per gli elevati standard sociali e ambientali dell'Ue, e l'accesso senza tariffe e quote per le aziende dell'Unione. Negli ultimi quattro mesi, le commissioni parlamentari competenti hanno esaminato l'accordo in dettaglio, per fornire un adeguato controllo democratico e la supervisione parlamentare. Una volta approvato, l'Europarlamento monitorerà da vicino l'attuazione sia di questo nuovo trattato che dell'accordo di recesso. Non accetteremo alcun passo indietro da parte del governo britannico sugli impegni presi". Sassoli ha, inoltre, annunciato, il sostegno alla creazione di un'Assemblea parlamentare di partenariato per i membri del Parlamento europeo e di quello del Regno Unito. "I Parlamenti – ha spiegato Sassoli – possono spesso portare una prospettiva diversa da quella dei Governi e sono convinto che questa Assemblea possa aiutare a favorire buone relazioni e promuovere i nostri interessi comuni".

La quadra sull'accordo commerciale e di cooperazione era stata trovata dai negoziatori Ue e del Regno Unito lo scorso 24 dicembre 2020. Per ridurre al minimo le perturbazioni, l'accordo è stato applicato provvisoriamente dal primo gennaio 2021. Nella risoluzione preparata dal gruppo di coordinamento per il Regno Unito e dalla Conferenza dei presidenti, il Parlamento accoglie favorevolmente la conclusione dell'accordo commerciale e di cooperazione Ue-Regno Unito che limita le conseguenze negative dell'uscita di Londra dall'Unione, considerato dal Parlamento Ue un "errore storico", in quanto nessun paese terzo può godere degli stessi benefici di un paese membro.

I deputati accolgono positivamente l'accordo commerciale a zero quote e zero tariffe tra l'Ue e il Regno Unito e le garanzie sulle regole per la concorrenza leale, che potrebbero servire come modello per futuri accordi commerciali. Il Parlamento è d'accordo con le disposizioni riguardanti la pesca, i consumatori, il traffico aereo, l'energia e la protezione dei dati. Tuttavia, i deputati deplorano che il Regno Unito non abbia voluto che l'accordo si estendesse alla politica estera, di sicurezza e di sviluppo e non abbia voluto confermare la propria partecipazione al programma di scambio di studenti Erasmus+.

Garantire la pace nell'isola d'Irlanda rimane uno dei principali obiettivi del Parlamento. I deputati hanno condannato le recenti azioni unilaterali del Regno Unito che sono in violazione dell'accordo di recesso. L'Eurocamera ha chiesto al governo britannico "di agire in buona fede e di attuare pienamente i termini degli accordi che ha firmato", compreso il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord, e di applicarli secondo il calendario stabilito congiuntamente con la Commissione europea. I deputati sottolineano inoltre che il Parlamento deve svolgere un ruolo rilevante nel monitoraggio dell'applicazione dell'accordo, anche attraverso un coinvolgimento in possibili future azioni unilaterali dell'Ue nell'ambito dell'accordo.

