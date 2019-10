Brexit, Parlamento britannico boccia iter sprint del Premier Johnson

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laed il Regno Unito si avvia verso. E' questo l'esito della infuocata giornata a Westminster, dove laper l'approvazione entro 3 giorni del pacchetto di leggi attuative della Brexit, il. Una procedura veloce che avrebbe certamente assicurato il divorzio entro il 31 ottobre, come stabilito.Con il no alla mozione,, meglio conosciuta come legge anti no-deal, che prevede altri. In sostanza, l'esito peggiore per Johnson, che resta fermo sulla sua posizione: Brexit entro il 31 ottobre o si va alle elezioni., ha detto Johnson alla Camera dei Comuni, aggiungendo "se il Parlamento rifiuta di permettere che la Brexit accada e decide di ritardare tutto fino a gennaio, o forse più a lungo, il governo non lo accetterà. Con grande rammarico, annuncio che il disegno di legge dovrà essere ritirato e. Elezioni che il Premier vede sempre più probabili e si prepara ad affrontare con uno slogan molto eloquente:, ha avvertito Johnson, mettendo in stand by l'approvazione della legge e chiarendo chee spetterà a Bruxelles, semmai, prendere la decisione su un eventuale slittamento dei tempi sino a gennaio.Una ipotesi che non piace affatto al Presidente della Commissione europea, che afferma: "Seguiamo molto da vicino gli eventi a Westminster e non è possibile o immaginabile che il Parlamento europeo ratifichi l'accordo prima di Westminster: quindi,".Il Presidente del Consiglio europeo, invece, parla died aggiunge "dovremo essere pronti a qualsiasi scenario ma una cosa deve essere chiara: un".