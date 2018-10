Brexit, nulla di fatto nel vertice a sorpresa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ennesima fumata nera sulla Brexit nel. Nonostante il rincorrersi di voci su un possibile accordo, l'incontro tra il ministro britannico per la Brexit,, e il capo negoziatore dell'Unione europea,, si è concluso con un nulla di fatto., come ribadito via Twitter dallo stesso Barnier, che ha parlato di "questioni chiave ancora aperte", compreso il cosiddetto "backstop" per evitare barriere infrastrutturali con la Repubblica di Irlanda."Aggiornerò i 27 e l'Eurocamera sui negoziati" ha poi concluso Barnier., in occasione del quale Barnier esporrà ai leader le ultime novità in materia di Brexit.Resta comunque laper raggiungere un'intesa, come dichiarato in una nota congiunta dalla Premier britannica, Theresa May, e da Raab.