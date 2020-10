Brexit, negoziati ancora in stallo sul nodo pesca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sta diventando unnegli sforzi del Regno Unito e dell'Unione Europea per giungere ad unLesullo sfruttamento delle reciproche acque, secondo Bloomberg, starebberoe creando anche delleIl presidente francese infatti sarebbe fermo sulla sua richiesta di mantenere lol'industria della pesca del suo paese.Attualmente i pescatori di ogni Paese hannoalle acque dell'altro,nautiche dalla costa. La pesca non è però senza regole: i ministri dell'UE si riuniscono una volta l'anno per stabilire delle. Con l'uscita dalla UE, in quanto "stato costiero indipendente", ilcontrollerà quella che è conosciuta come una, che si estende fino a 200 miglia nautiche nel Nord Atlantico. Il governo inglese vorrebbe più potere di decisione su chi può pescare in questa zona e gestire dei negoziati annuali per le quote.Nonostante il grande peso nei negoziati, la pesca ha un. Secondo l'Office for National Statistics, la pesca valevanel 2018. In confronto, l'industria dei servizi finanziari valeva 132 miliardi di sterline. Il comparto dà lavoro a 24mila persone.La pescaovviamentealla buona riuscita dei negoziati. L'altro fronte caldo come noto è, il provvedimento presentato da Jonhson che rimette in discussione il Protocollo Irlanda.