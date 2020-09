Brexit, negoziati al via con molte incognite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Riprenderanno oggi i, un nuovo round di trattative che ha l'obiettivo diregolato, sul tipo di quello sottoscritto con il Canada, il CETA, evitando una uscita scomposta del Regno Unito dall'Unione Europea e l'innalzamento di barriere fra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda britannica.E proprio su questo punto il gioco si è fatto più duro ed ilsi prepara domani, mercoledì 9 settembre 2020, a, battezzata, in base alla quale Londra derogherebbe a parte degli impegni presi con il primo accordo sulla Brexit, di fatto proteggendo i confini nazionali efra l'Irlanda del Nord e quella britannica.La proposta di legge ha messo già, con lo spauracchio di un ritorno di dogane e frontiere, che si vuole evitare a tutti i costi. Ne è testimonianza anche la dichiarazione rilasciata su Twitter dal Presidente del Consiglio europeo,, che alla vigilia della ripresa delle trattative ha affermato:".In realtà, sono in molti a ritenere cheper portare a casa un accordo più conveniente entro il 15 ottobre, data ultima per chiudere i negoziati e far sì che l'accordo sia approvato dagli organi legislativi delle due parti, l'Europarlamento ed il Parlamento britannico.I toni si sono alzati negli ultimi giorni quando il capo negoziatore della UE,ha avvertito chee che "il Regno Unito deve chiarire cosa vuole fare". E per tutta risposta, la controparte britannica,, ha affernato che ilpropende per la linea dura ePremesse che gettanoe che non lasciano presagire nulla di buono, anche se da ambo le parti si propende in alternativa per una Brexit No Deal sul, di stampo "amichevole" e con scambi regolati dalla normativa del WTO.Frattanto, lasui mercato del Forex, dove scivola sia contro l'euro a 1,1125 (-0,12%) sia contro il dollaro a 1,3136 (-0,20%).