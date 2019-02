Brexit, May vola a Dublino per incontrare Varadkar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per la Premier britannicache il giorno dopo l'incontro a Bruxelles con il Presidente della Commissione europeavola anella giornata di oggi, venerdì 8 febbraio per incontrare il collega, Primo Ministro irlandesee cercare anche a livello bilaterale quelle rassicurazioni sul(il contestato meccanismo di salvaguardia del confine aperto Irlanda-Irlanda del Nord) per chiudere la partita e ratificare l'accordo sullaLa missione di ieri, intanto, è parzialmente fallita visto che dal vertice è uscito sì l'impegno per un nuovo incontro a fine mese ma anche l'intenzione, chiara, da parte della, cheE' ildunque, il primo nemico per la Signora di Downing Street. La settimana prossimadovrebbe riferire entro mercoledì 13 alla Camera dei Comuni sui risultati del suo tentativo di'. E sottoporre il giorno dopo al voto una mozione - emendabile dai deputati - o per illustrare un'intesa raggiunta con, o per sancire lo stallo e proporre unaSe un accordo non fosse approvato entro ildata già fissata per il Leave e non vi fosse una richiesta discatterebbe di default un divorziosenza accordo dunque.che, però,