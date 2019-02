Brexit, May sempre più nei guai: respinta mozione del Governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sempre piùla strada per la Premier britannicaquando mancano. ormai, meno di 50 giorni, aldata ufficiale delMa invece di fare passi avanti, sembra dominare la dinamica delossia mettere in fila una serie diNella giornata di ieri, infatti, laha respinto a larga maggioranza -303 voti contro 258 - una mozione del governo con cui la Premier chiedeva di ribadire il sostegno dell'aula al negoziato supplementare con l'Ue per ottenere rassicurazioni sulLa mozione, però, non riproponeva apertamente l'opzione di riserva di un divorzioscontentando così gli euroscettici anche del partito della May che preferisconoC'è da precisare che in base al sistema legislativo britannico, il voto di ieri non ha conseguenza visto che si tratta di una cosiddettaemendabile dal Parlamento, che raccoglie le indicazioni di altri voti non vincolanti della settimana scorsa alla Camera dei Comuni.La bocciatura però ha un significato, perché a rovinare la festa ci hanno pensato ancora i Brexiters come Jacob Rees-Mogg e Boris Johnson, astenuti perché insoddisfatti della mozione in quanto non specificava chiaramente la concreta alternativa delLo sgambetto di ieri, dunque, complica e non poco i piani della May mandando un chiaro segnale politico: daal momento non c'è alcuna garanzia die il margine per convincereUnache va avanti ormai da troppo tempo e di fatto aumenta le possibilità di- Intanto,la settimana prossima il leader laburista Jeremyincontrerà a Bruxelles il capo negoziatore Ue sulla Brexit, Michel Barnier e il coordinatore per il Parlamento europeo Guy Verhofstadt.Insomma, dopo l'endorsement di Barnier la settimana scorsa al piano alternativo sulla Brexit del leader Labour, che prevede un'unione doganale Ue permanente, sembra sempre più solida l'asse