(Teleborsa) - Il Parlamento del Regno Unito voterà l'accordo sulla Brexit il prossimo 11 dicembre. Lo ha annunciato la Premier britannica Theresa May rispondendo ad una domanda nel corso di un dibattito alla Camera dei Comuni.



La ratifica avverrà dopo 5 giorni di dibattiti che si preannunciano infuocati e in occasione dei quali May dovrà tentare di persuadere gli 89 parlamentari Tory ostili all'accordo finale approvato dai 27 Stati membri dell'Unione Europea domenica 25 novembre.



A peggiorare una situazione già complessa i commenti negativi di Donald Trump. Il Presidente degli Stati Uniti ha definito l'accordo di divorzio tra Londra e Bruxelles "buono solo per l'Unione Europea", mettendo in dubbio la possibilità che la Gran Bretagna possa essere "in grado di commerciale con gli USA". © RIPRODUZIONE RISERVATA