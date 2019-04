Brexit, May a Bruxelles per Consiglio Ue straordinario su rinvio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo il "tour della disperazione" effettuato ieri datra Berlino e ParigiSulle condizioni da porre al Regno Unito, tuttavia, è scontro traVi è, tuttavia, una differenza di vedute sui tempi con la premier britannica ha chiesto unamentre iAl centro della questione ci sono le"Se il Regno Unito sarà ancora un membro dell'Ue il 23 e 26 maggio 2019 e se l'Accordo di recesso non sarà stato ratificato entro il 22 maggio, dovrà organizzare le elezioni per il Parlamento europeo, secondo la legge dell'Ue. Se il Regno Unito non assolve al suo obbligo il divorzio avverrà il 1° giugno 2019", si legge nellaImpegnato in unail governo britannico, ha bisogno di tempo per assicurarsi una maggioranza parlamentare in grado di approvareVista la difficoltà di trovare un accordo la partecipazione alle elezioni non è, dunque, improbabile. Sul fronte interno, ieri,per uscire dall'impasse politico. Per i laburistiNel frattempo, oggi,Un divorzio brusco, secondo il"colpirà in maniera significativa le condizioni d'accesso al mercato britannico dei Paesi in via di sviluppo e di quelli sviluppati". Il mercato britannico rappresenta il 3,5% del commercio mondiale e il Regno Unito ha importato l'anno scorso 680 miliardi di dollari di merce dal resto del mondo, secondo il documento.che. Anche lasarebbe tra gli svantaggiati, con uni in Gran Bretagna