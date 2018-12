Brexit: May a Berlino per salvare l'accordo. Merkel: Nessuna apertura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Continuano i faccia a faccia di Theresa May, che, oggi 11 Dicembre, ha incontrato a Berlino lanel tentativo di mettere al sicuro gli accordi sulla Brexit. Un incontro, il secondo dopo quello di ieri all'Aja dove era stata ricevuta dal Primo Ministro Mark Rutte, da cui la premier inglese non sarebbe uscita rincuorata. "No ad ulteriori aperture sull'accordo di uscita" della Gran Bretagna dall'Ue. Questo, secondo fonti DPA, il commento che Angela Merkel avrebbe riservato all'incontro, durante una riunione con i parlamentari del CDU – CSU.Ora, dopo aver annullato ieri il voto alla Camera dei Comuni, la prossima tappe di Theresa May per scongiurare l'ipotesi di back stop è Bruxelles, dove incontrerà il capo del Consiglio europeo Donald Tusk e il, che già questa mattina riferendo alla Plenaria del Parlamento Ue sul prossimo Consiglio europeo aveva dichiarato: "Sono sorpreso perché ci eravamo messi d'accordo con il governo britannico e a quanto pare ci sono problemi quando ci si avvicina alla meta". "Incontrerò la premier britannica May questa sera l'accordo che abbiamo raggiunto è il migliore possibile, l'unico possibile, non c'è margine di manovra per nuovo negoziato – aveva continuato, prima di annunciare la sua decisione di - convocare un Consiglio europeo sulla Brexit" per la giornata del prossimo giovedì, 13 Dicembre.