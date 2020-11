Brexit, Londra ha inviato una lettera ai cittadini britannici che vivono in Europa

(Teleborsa) - Il governo del Regno Unito ha scritto 365mila lettere ai cittadini britannici che vivono in Europa – più di 33mila in Italia – fornendo loro consigli su come prepararsi alla fine del periodo di transizione post-Brexit, fissata al 31 dicembre.

Le lettere, inviate a beneficiari di pensioni statali del Regno e di sussidi, contengono istruzioni su come registrare la propria residenza, ottenere accesso ai servizi sanitari, cambiare la patente di guida e controllare in rete le nuove regole di validità dei passaporti. Si tratta di una delle campagne di corrispondenza più estese mai intraprese dal governo di Londra.



"A partire dal 2017, sono stati organizzati da parte delle ambasciate britanniche in Europa 853 eventi ai quali hanno partecipato, dal vivo o online, oltre 510.000 britannici residenti all'estero. Continueremo ad offrire sostegno ai nostri concittadini, anche con la nostra campagna d'informazione pubblica attualmente in corso", ha affermato l'ambasciatrice britannica Jill Morris.

(Foto: Neil Hall / Ansa)

