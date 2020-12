© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il vero nodo dei negoziati per la Brexit continua a essere quello sui, con lache è sempre più vicina, nonostante inizi a circolare la possibilità di proseguire i colloqui anche dopo il primo gennaio 2021. Ieri è entrata nell'operatività dei negoziati anche la presidente della Commissione, che ha parlato due volte al telefono col premier inglese, senza però sbloccare la situazione.Per provare a sbloccare la situazione, il Regno Unito ha avanzato laun calo sostanziale dalla richiesta del 60% della scorsa settimana. L', spinta soprattutto dall'intransigenza di Francia e Danimarca."Respingiamo l'offerta del Regno Unito sulla pesca in quanto ritenuta inaccettabile - ha detto il capo negoziatore UE- L'offerta dell'UE sta già causando problemi ad alcuni Stati membri e non può che essere l'offerta finale".Oltre al valore percentuale delle catture, le due parti stanno negoziando su. Il Regno Unito ha chiesto all'UE di accettare un periodo di transizione di cinque anni dopo aver precedentemente suggerito tre anni. L'Unione europea aveva inizialmente chiesto 10 anni e ora ne ha offerti 7. L'UE vuole, inoltre, essere in grado diL'accordo finale dovrebbe includere anche un: secondo la proposta del Regno Unito, se la quantità di pescato a disposizione dei pescatori europei venisse ulteriormente ridotta dopo la transizione, nel 2025 o 2027, i pescatori europei potrebbero essere compensati in base al