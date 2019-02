Brexit, la Nissan lascia Londra

(Teleborsa) - Londra continua a perdere pezzi. Nella giornata di oggi, la Nissan ha comunicato che non produrrà uno dei suoi modelli, il fuoristrada X Trail, nello stabilimento di Sunderland, nel nord dell'Inghilterra, concentrando la produzione in Giappone.



Nella nota ufficiale, l'azienda cita varie ragioni per la decisione, ma ne sottolinea una in particolare: la Brexit. "La continua incertezza sul futuro dei rapporti del Regno Unito con l'Unione Europea non aiuta compagnie come la nostra a programmare il futuro".



Per Sunderland, una città-fabbrica di 200 mila abitanti la cui economia dipende in larga misura dallo stabilimento della Nissan, si tratta senza dubbio di un preoccupante campanello d'allarme.



(Foto: ANSA) © RIPRODUZIONE RISERVATA