© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mette subito sul tavolodei soldi l'ex Ministro degli Esteri britannicofavorito nella corsa per la successione acome Leader dei conservatori-e prossimo Primo Ministro del Regno Unito - che sfida lIl riferimento, tutt'altro che nascosto, è aisottoscritti dal Governo May come liquidazione delle pendenze dovute per poter lasciare il club europeo. "I nostri amici e partner devono comprendere che questo denaro resterà custodito qui fino a quando non- ha dichiarato in un'intervista al Sunday Times che apre ufficialmente la sua corsa per diventare l'inquilino di Downing Street - solo quando ci saràJohnson, da sempre tra i principali alfieri della Brexit, ha avvertito: "I nostri amici e partner devono capire che non pagheremo fino aPer ottenere un "buon accordo", "il denaro è un ottimo lubrificante", ha aggiunto avvertendo che Londra deve prepararsi all'eventualità di lasciare l'Ue ilperché ho contribuito a quel risultato nel referendum del 2016" e, ha concluso.