Brexit, Johnson incontra Juncker: nessuna nuova proposta su backstop

(Teleborsa) - Nessuna nuova bozza di accordo per la Brexit dopo l'incontro a Lussemburgo fra il Premier britannico Boris Johnson ed il Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker.



Al termine del vertice, la Commissione europea ribadisce che "continua ad avere la volontà ed è aperta all'esame di proposte che possano soddisfare gli obiettivi del backstop per le frontiere irlandesi", ma sinora nessuna nuova proposta per soluzioni operative legalmente valide è stata avanzata da parte britannica.



Dal canto suo, Londra conferma che c'è stato un incontro che definisce "costruttivo" e ribadisce che "non ci sarà nessuna estensione oltre il 31 ottobre 2019".



