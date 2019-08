© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Questo l'appello del primo ministro britannicoche, a 84 giorni dalla data fissata per la Brexit, ha detto che le sue controparti europee hanno ancora "molto tempo" per rinegoziare l'uscita della Gran Bretagna.Nonostante fervano i preparativi in vista di un sempre più probabile "no deal", Johnson si è mostrato fiducioso. "Spero davvero che i nostri amici e partner mostrino buonsenso e arrivino a un compromesso – ha affermato ieri il premier in un'intervista rilasciata alla BBC –.. Il nodo è sempre lo stesso, laUn punto sul quale né Johnson né l'Ue sembrano essere pronti a fare concessioni. A quanto si apprende Johnson, pur mantenendo contatti telefonici, si sarebbe reso disponibile a incontrare i leader europei solo nel caso acconsentano a stracciare il precedente accordo.Ancheil premier mantiene la linea del pugno duroNel caso non si dovesse giungere a una soluzione condivisa,Nel progetto "no deal" è inclusa anche unaon abolizione dei tetti per loro (attualmente prevedono un massimo di duemila persone), percorsi preferenziali per l'immigrazione, visti senza contratti di lavoro preventivi e allargamento della platea di università e istituti in grado di garantire un endorsement. La Brexit rischia, infatti, di rappresentare un colpo durissimo per la ricerca scientifica britannica a causa del futuro incerto dei ricercatori attualmente impegnati nei progetti finanziati dall'Ue, che potrebbero essere costretti a lasciare il Paese dopo il 31 ottobre.ha, infatti,. In particolare, con il Messico, Raab ha firmato una serie di accordi di cooperazione, tra cui uno che impegna la Gran Bretagna a investire fino a 250 milioni di sterline (300 milioni di dollari) in vari programmi messicani. Il governo messicano ha affermato che le due parti hanno concordato di lavorare per sviluppare relazioni commerciali "ambiziose" e per ridurre al minimo l'impatto dell'uscita della Gran Bretagna dall'UE. E Raab ha avuto rassicurazioni simili anche da Washington, dove, mercoledì' scorso, lui ehanno dichiarato di essere d'accordo sulla necessità di firmare un accordo commerciale bilaterale "il più presto possibile dopo la Brexit".