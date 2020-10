Brexit in alto mare: il tempo è poco, i nodi tanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Siamo in una fase molto critica nei negoziati tra lSiamo estremamente sotto pressione, il tempo sta finendo. Per questo ci aspettiamo progressi sostanziali da parte dei nostri amici britannici in alcune aree chiave, come laLo dice il Ministro tedesco per gli Affari Europei Michaela margine del Consiglio Affari Generali a Lussemburgo."Siamo ben preparati per- continua Roth - tutti dovrebbero sapere che uno scenario senza accordo è quello peggiore, non solo per l'Ue ma anche per il Regno Unito. Ma siamo pronti anche per questo. Stiamo lavorando molto duramente su un, che sia accettabile daconclude.Intanto, in vista del Consiglio europeo del, i leader UE puntano a trovare, nonostante le attuali divergenze, un accordo sui rapporti commerciali con ilCome detto a più riprese dal dal Presidente del Consiglio europeoin vista della scadenza di giovedì prossimo "per avere un accordo servono passi significativi da parte dei nostri amici britannici nei prossimi giorni. Non è solo una". Con lo stallo dei negoziati e l'avvio della procedura legale da parte della Commissione Ue, la prospettiva di raggiungere entro il 15 ottobre un accordo commerciale con la Gran Bretagna da attivare alla fine del periodo di transizione, fissato per il 31 dicembre, si fa, tuttavia, sempre più remota. La prospettiva di un "però, sarebbe svantaggiosa per entrambe le parti ed ecco che iniziano a spuntare nuove ipotesi per cercare di limitare quantomeno i danni.