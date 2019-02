Brexit, imprese: 1 su 3 pensa a delocalizzare proprio business o ha già deciso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Monta la paura Brexit, esarebbedel Regno Unito.è l', che ha compiuto l'Di questi, ilavrebbe assicurato di aversulla scia della procedura di divorzio dall'Unione. Un altro, invece, ha sottolineato comeLa scelta di portare il proprio business fuori dal Regno Unito, risulterebbe più netta fra le grandi aziende rispetto alle piccole: di queste, solo il 12% avrebbe in mente di compiere questo passo, contro il dato di uno su quattro per le aziende di grandi dimensioni. In ogni caso, il 91% del campione avrebbe individuato come destinazione ultima della delocalizzazione un altro paese dell'Unione europea.Sempre secondo l'analisi, i settori maggiormente coinvolti sarebbero quello della finanza, del manifatturiero e della ricerca.