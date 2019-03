Brexit, il Parlamento vota per la terza volta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel giorno in cui si sarebbe dovuto consumare l'addio all'UE, il. Lo speaker della Camera dei Comuni John Bercow ha infatti accolto la mozione presentata dal governo perché "sostanzialmente diversa" dalle due precedenti già bocciate dai deputati.Il voto, previsto a partire dalle 14 circa, ora locale, riguarderà il, e non le dichiarazioni politiche sulle relazioni future, come invece era accaduto nelle due votazioni precedenti, quando erano state presentati insieme piano di uscita e dichiarazioni politiche.La mossa del governo non è piaciuta a molti deputati che l'hanno definita "illegale", ma l'Attorney General Jeoffrey Cox ha confermato che si tratta di una procedura perfettamente legittima.: la premier dovrà convincere della bontà dell'accordo i membri del suo partito che si sono dimostrati contrari nelle due votazioni precedenti, sperando di avere i voti necessari a superare la contrarietà dei nordirlandesi del DUP e dei labour.Secondo la BBC, il partito di Jeremy Corbin dovrebbe votare compatto contro la mozione perché l'assenza di dichiarazioni politiche sulle relazioni future non sarebbe altro che una "Brexit alla cieca".I ministri del governo hanno invece sottolineato più volte chee caotica ed è l'argomento che la stessa May sta usando per convincere i tories più riottosi.Se il voto di oggi confermasse la mozione del governo, e quindi venissero accettati i criteri stabiliti dai leader UE per il rinvio della Brexit,, unica data che May ritiene valida per completare il processo di uscita dall'Europa.In caso di voto contrario, Londra si troverebbe di fronte due opzioni: un'uscita no deal il 12 aprile o una rinegoziazione con l'UE ben oltre il 22 maggio.