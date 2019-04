© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Iltratiene, ormai da mesi, tutti colTradell'ultima oraunacon sempre maggior insistenza, rimasta finora senza risposta:- "così da poter avere ancora delhe ci auguriamo possa essere utile per fare adottare alla Camera dei Comuni britannica la decisione che porti ad aprire il negoziato con l'Europa sul futuro delle relazioni commerciali". Il Presidente diMassimilianoha commentato positivamente l'esito del Consiglio europeo, riunito ieri a Bruxelles, che ha deciso di prorogare alla scadenza della"Naturalmente ci auguriamo che nelha proseguito - per consolidare il flusso degli scambi nel settore agroalimentare e assicurare il rispetto degli standard di sicurezza e qualità che caratterizzano le produzioni europee".Si diceva, la parola d'ordine purtroppo al momento èma occorre uscire al più presto dalletra l'altro - ha aggiunto - unita ai possibili dazi annunciati da Trump, avrebbe unsull'agroalimentare italiano."- Confagricoltura, infine, ricorda che glicommerciali bilaterali nel settore agroalimentare garantiscono un saldo attivo di"Si tratta - ha sottolineato Giansanti - di un saldo superiore a quello che si regista per l'interscambio con il resto del mondo".- Le esportazioni annuali del 'Made in Italy' agroalimentare destinate al Regno Unito ammontano ae circa il 30 per cento è rappresentato da prodotti a indicazione geografica e di qualità. Nel periodo 2001-2017 l'export di settore sul mercato britannico è aumentato complessivamente di oltre il