© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Iltradiventa sempre più unUnail cui esito è tutt'altro che scritto, che adesso si gioca aAd uscire allo scoperto, infatti, è, Ministro del Commercio oltre chedagli albori. E' lui ad avvertire, senza troppi giri di parole, che se il pianodovesse essere respinto dal Parlamento di Westminster, ac'è un buonDopo l'intesa raggiunta dalla premier britannicainfatti,: il voto di ratifica alla Camera dei Comuni, previsto in prima battuta l'è stato rinviato dalla stessa May che aveva fiutato nell'aria odore di una sonora- Ovviamente, sulla carta, la bocciatura del pianonon escluderebbe l'avvio dellaMa sarebbe uncon l'Ue senza intese, quindi un vero e proprioe tanti punti interrogativi, che in molti vorrebbero