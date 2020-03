Brexit, Giansanti: lavoreremo con associazioni agricoltori UK per accordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -non ferma i programmi e le scadenze in ambito europeo. Inizia oggi, a Bruxelles, il"Le trattative partono in salita – ha messo in evidenza il Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti -. L'obiettivo finale è condiviso.contingenti e ostacoli amministrativi, ma le posizioni sono contrastanti per quanto riguarda le condizioni e i tempi".Il Governo di Londra non intende accettare, in cambio dell'accesso al mercato unico, il riferimento alla normativa europea e il giudizio della Corte di giustizia della UE. Nel mandato negoziale affidato dal Consiglio UE alla Commissione c'è anche il riconoscimento della normativa europea in materia di indicazioni geografiche protette."Inoltre – ha aggiunto Giansanti – il, se non sarà stato raggiunto un accordo quadro entro giugno. E' una scadenzaIl Governo britannico ha preso ufficialmente a riferimento l'intesa tra Ue e Canada che, però, ha richiesto sette anni di trattative"– ha proseguito il presidente di Confagricoltura - cinella situazione peggiore finora evitata: il ritorno delle frontiere tra UE e Regno Unito e il ripristino di dazi e controlli sulle merci. Il contraccolpo sul sistema agroalimentare italiano ed europeo sarebbe pesante".Confagricoltura - si legge nella nota ufficiale - ricorda che il Regno Unito è importatore netto di prodotti agroalimentari. Gli acquisti dagli Stati membri dellaPer i prodotti orticoli, ad esempio, la produzione britannica copre appena il 50% del fabbisogno. Per la frutta si scende a meno del 5 per cento.L'export italiano di settore siIl Regno Unito è il quarto mercato di sbocco per le produzioni agroalimentari italiane, dopo Germania, Francia e Stati Uniti. Vino e mosti e prodotti ortofrutticoli incidono per ildifferita all'inizio. Per scongiurare questa prospettiva, lavoreremo anche in stretto contatto con l'associazione degli agricoltori del Regno Unito (NFU) - ha concluso Giansanti -. La NFU punta come noi sul raggiungimento di un accordo die. C'è il timore che il Governo di Londra, in sostituzione dei prodotti in arrivo dagliapra la strada alle importazioni da paesi extrameno rigorosi in termini di tutela dei consumatori, del lavoro e protezione delle risorse naturali".