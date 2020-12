© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "per chiudere un accordo commerciale con ilIll avrebbe un impatto pesantissimo sulle nostre esportazioni e sulla stabilità dei mercati agricoli a livello europeo". Lo dichiara ilalla vigilia del Consiglio europeo - che si riunisce domani - e della visita in programma stasera a Bruxelles del Premier britannico,"Sarannoo delle relazioni commerciali bilaterali. Dalil Regno Unito uscirà dal mercato unico e dall'unione doganale. Senza un accordo, scatterebbero le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio con il ripristino dei dazi sugli scambi e dei controlli alle frontiere", prosegue Giansanti sottolineando cheagroalimentari che ammontano a, con un'incidenza di oltre il 30% dei prodotti a indicazione geografica protetta. Vini, riso, formaggi, ortofrutta e olio d'oliva sono i prodotti più esposti".Per il Presidente "considerato che le esportazioni agroalimentari della UE sul mercato britannico superano idobbiamo anche mettere in preventivo una condizione di forte instabilità estesa a tutti i mercati agricoli"."Basti evidenziare – aggiunge – che il 20% dell'intera produzione ortofrutticola olandese è destinata al mercato britannico. Circa il 40% delle esportazioni complessive dell'Irlanda, soprattutto carni bovine e pollame, arriva nel Regno Unito. EDi fronte a queste cifre è evidente che il crollo delle esportazioni farebbe saltare l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato europeo".La situazione diaggravata dall'emergenza sanitaria, ha già determinato un preoccupante calo delle esportazioni della UE. Secondo i dati della Commissione, la diminuzione è stata di circa 360 milioni da gennaio a luglio di quest'anno sullo stesso periodo del 2019. "In particolare, la contrazione ha interessato vini e prodotti ortofrutticoli", osserva ancora Giansanti."Facciamo affidamento sull'i– conclude - ma in assenza di positive novità sulla conclusione del negoziato con il Regno Unito, chiediamo alla Commissione di rendere noto senza ritardi il piano di emergenza che è stato predisposto. In assenza di un accordo, le imprese agricole e tutti gli operatori delldovranno avere a disposizione una solida rete di sicurezza per".