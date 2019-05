Brexit, è già post-May: che succede ora?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'annuncio dellearriva tra ledi chi sa di averPerpolitica più importante delsi presenta inun tono"Mi dimetterò come Leader del Partito conservatore il: poche, commosse parole pronunciate da Downing Street dalla Premier che ha mancato l'oneroso compito di transitare il. Per lei, leader del Partito Conservatore, il "profondo rammarico" di non aver potuto attuare la Brexit precisando che, non prima di aver trovato in Parlamento "il necessario consenso".- La secondadella storia (dopo la Thatcher) si congeda con queste parole:la seconda donna Premier, ma certamente non l'ultima. La nostra politica potrà essere in difficoltà, ma c'è così tanto di buono in questo Paese. Lascio senza alcuna malevolenza, ma con unLacome tanti avevano anticipato, è stata scelta per far sì che la Premier possa adempiere l'ultimo compito accogliendo il Presidente statunitense Donald Trump, in visita nel Paese i primi giorni di giugno. Intanto, la corsa alIl favorito alla leadership Tory è l'attivista pro-Brexit, ex ministro degli Esteri ed ex sindaco di Londra,Il 54enne, Brexiteer della prima ora, ha gettato pubblicamente la maschera, confermando di essere pronto a prendere il posto, ormai vacante, della May.Spunta anche il nome diin aperto disaccordo verso la posizione dell'esecutivo sui negoziati per la Brexit, ha rassegnato le dimissioni dichiarando di non poter appoggiare l'accordo della Premier perché il regime normativo proposto per l'Irlanda del Nord rappresentava unaper l'integrità delIl terzoè l'attuale Ministro degli Esteri britannicoDurante il referendum del 2016 per lasciare la UE, ha sostenuto la campagna per la permanenza della Gran Bretagna nel Regno Unito salvo poi cambiare idea sostenendo Brexit, puntando il dito contronel rispondere al Governo britannico durante i negoziati.