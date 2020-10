Brexit della discordia, a che punto siamo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Presidente della Commissione europeaparlerà domani pomeriggio, sabato 3 ottobre, con il Primo Ministro britannicoLo riferisce il Portavoce dell'esecutivo comunitarioprecisando che i due faranno un bilancio dei negoziati in corso fra l'UE ed il Regno Unito e una discussione deiQuando mancano tre mesi alla fine delfissata al 31 dicembre, che Londra in più occasioni ha ribadito di non voler estendere, tanti ancora i nodi da sciogliere con leche procedono decisamente a rilento e sotto il segno dellala legge sul mercato interno britannico, che getta benzina sul fuoco nei rapporti già complessi traProprio ieri, la, infatti, ha annunciato di aver lanciato unacontro il Regno Unito a causa del progetto di legge che viola una parte dell'accordo di recesso con l'Unione europea.Dal suo, il Governo britannico ha nuovamente difeso il suodopo la lettera della Commissione Europea mentre un portavoce del Governo ha assicurato che l'esecutivo risponderà a tempo debito all'azione di Bruxelles."Abbiamo presentato con chiarezza - ha precisato - le ragioni che ci impongono di introdurre le misure relative all'sottolineando il bisogno di "proteggere l'integrità del mercato interno del" attraverso la legge già approvata dalla Camera dei Comuni e ora all'esame dei Lord.Anche il Presidente del Parlamento Europeoi ha detto che il Regno Unito "deve rispettare gli accordi precedenti o non ci sarà alcun progresso", aggiungendo che la UE negozierà con il Regno Unito "del divorzio fra