Brexit, dal 2021 stretta su immigrati con sistema a punti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -l'aveva annunciato da tempo e, in attesa della fine della transizione post-Brexit, il Regno Unito si prepara a introdurre un. L'obiettivo è, anche se provenienti dall'Illustrato oggi dal– falco della destra Tory appena confermata nell'incarico – il piano governativo prevede che ildestinato ad essere introdotto a regime dopo la Brexit potrà essere concesso solo ai richiedenti, europei e non, che abbiano un minimo di. Punti che saranno attribuiti (10 o 20 per voce) soltanto a chi avrà già in manoin su (anche se saranno possibili eccezioni per un salario fino a 20.480 nei casi in cui ci sia carenza di lavoratori, come per gli infermieri),nel Regno Unito eSarà previsto uno schema perche apriranno ogni anno le porte aSi potrà, tuttavia, soggiornare in visitaSul fronte dei documenti viene, però, specificato cheper – spiega il Guardian – evitare che i lavoratori extra Ue ingannino il sistema con documenti falsificati.Una strategia che più che filtrare, secondo le opposizioni, rischia di scoraggiare l'immigrazione tout court. Ilha chiesto diquali la sanità, dove i ruoli infermieristici sono coperti attualmente in buona parte da stranieri. Mentre i Liberaldemocratici hanno accusato il governo di xenofobia. Laa nome degli imprenditori, ha da parte sua elogiato alcuni aspetti dell'annunciata riforma ma non senzaSul punto non si è fatta attendere la replica di Patel. Il Ministro ha affermato che il mondo dell'impresa potrà contare ancora sugli(non toccati dalle nuove regole) e per il resto alle imprese basterà "abbandonare la ricerca del lavoro a basso costo" degli immigrati, investendo nello sviluppo di tecnologie per l'automazione.settore chiave per il Regno Unito che rappresenta il terzo business della Gran Bretagna, con unIl Governo britannico attraverso il proprio sito istituzionale ha annunciato di voler accogliere fino a 600mila ragazzi l'anno e di voler incrementare il fatturato relativo al mercato delle vacanze studio ad oltre 35 miliardi di sterline entro il 2030.