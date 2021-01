© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il temutoè stato scongiurato in extremis, ma l'accordo tras raggiunto allo scadere del tempo massimo dal Governo dinon ha evitato ledellabloccati alla dogana francese,ai camionisti in transito in Olanda - in scia al fatto che alcuni prodotti freschi non possono più circolare liberamente dal Regno all'Unione, soprattutto quelli di origine animale o derivati del latte -provenienti dal Ghana e qualchenegli scaffali dellaIrlanda del Nord in primis. Restano per il momento scongiurati gli ingorghi stradali in prossimità della Manica, ma giorno dopo giorno le conseguenze del divorzio affiorano sempre più evidenti nelA cominciare daiche sta registrando un numero crescente di supermercati del Regno per la fornitura di alcuni alimenti d'importazione europea: secondo il Daily Mail, iniziano per esempio a scarseggiare frutta e verdura fresca. Difficoltà analoghe a quelle incontrate sulla trinceacon i prodotti provenienti dallaIntanto, con i suoi oltre 50mila contagi giornalieri, che si registrano ormai da giorni, e il record di vittime, ilè sempre di più in ginocchio a causa della pandemia di Coronavirus. Dalla scoperta della nuovapoco prima di Natale, la situazione è precipitata in fretta, nonostante la maggior parte del Paese sia in lockdown ormai da diverse settimane. Tuttavia, è l'allarme degli esperti, "