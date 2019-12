© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il, data indicata persembra ancora lontano, ma in realtà è proprio dietro l'angolo ecommerciale soddisfacente. Lo afferma Confagricoltura, secondo cuitra UE e Regno Unito per l'agroalimentare Made in Italy.L'esito, peraltro scontato, delle votazioni alla Camera dei Comuni sull'accordo di recesso del Regno Unito dalla UE - ricorda l'organizzazione rappresentativa del settore agricolo -"blocca per legge la proroga del" post Brexit, che, commenta il presidente di Confagricoltura,, ricordando che, ad esempio, l'intesa con il Canada ha richiesto sette anni di trattative e che ll negoziato più breve, quello con la Corea del Sud, è durato oltre due anni."Senza un accordo alla fine del periodo transitorio – prosegue il presidente di Confagricoltura - ci troveremmo alla fine dell'anno venturo nella situazione peggiore che finora è stata evitata, con ile il ripristino di dazi e controlli sulle merci. In pratica una. E' un rischio concreto, denunciato nei giorni scorsi in prima persona dalla presidente della Commissione europea".. Nell'accordo, infatti, devono essere regolate anche una serie di questioni che sono fondamentali per il consolidamento dell'attuale livello degli scambi commerciali. A partire dalche, senza intesa, non sarebbe più garantito sul mercato britannico. A tutto vantaggio dellee delledelle nostre specialità.Ilnetto di prodottidalla UE per un volore di circadi euro l'anno.di settore ha raggiunto idi euro nel 2018, di cui il 30% assicurato da prodotti a indicazione geografica protetta, con ilper le produzioni agroalimentari italiane, dopo Germania, Francia e Stati Uniti. Vino e mosti e prodotti ortofrutticoli incidono per il 45% sul totale delle esportazioni destinate al mercato britannico.