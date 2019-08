Brexit, commercio: prove di accordo Usa-Regno Unito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Untra. Una suggestione, più volte caldeggiata dal Presidenteresa sempre piùdalla prospettiva dellacon il trattato di libero scambio a fare daalla special relationship fra i due alleati.Nelle scorse ore, il premier britannico,, ha incontrato il consigliere per la sicurezza nazionale Usaper discutere di Iran e di altre questioni globali.Quella didi un rappresentante dell'amministrazione Usa da quando Johnson si è insediato come successore di Theresa May, lo scorso 24 luglio. "Discuterò di tutta una serie di questioni di sicurezza nazionale ed economica con rappresentanti ufficiali a Londra", aveva twittato Bolton sabato, prima di partire per la capitale britannica con unda parte del Presidente USA.Appena qualche giorno prima,Segretario di Stato per gli Affari Esteri del Regno Unito aveva incontrato il Segretario di Stato americanoIl Presidente Trump ha chiarito, ancora una volta, che desidera uncon il Regno Unito. Quindi spero, dopo aver lasciato l'UE il 31 ottobre", ha sottolineato Raab.Allo stato attuale, le trattative sullasono in unJohnson, infatti, haha negoziato e l', dal canto suo, non vuole saperne in alcun modo di riaprirlo. Tradotto: se nulla cambierà, la Gran Bretagna lascerà l'UEil 31 ottobre, uno scenario, quello delche per una bella fetta di economisti e addetti ai lavori sarebbe un disastro sotto il punto di vista economico.Ed è in quest'ottica che lpotrebbe diventare, progettata per rafforzare l'argomentazione (per molti debolissima) disecondo cui la Gran Bretagna potrebbe addirittura