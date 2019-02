Brexit, colloqui costruttivi tra May e Juncker ma Fitch lancia allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per organizzare lama ancora nessuna soluzione. È questo il bilancio dell'incontro di ieri sera, durato circa un'ora e mezza, tra la premier britannicae il presidente della Commissione europea,"Ho avuto una riunione costruttiva con il presidente Juncker", ha dichiarato May, sottolineando che avrebbe chiesto di, nodo centrale della trattativa, senza ottenere, tuttavia, una "riprogettazione" di questa discussa misura volta a impedire il ritorno di una frontiera fisica in Irlanda.I due leader si sono trovati d'accordo sul fatto che ie hanno esortato i loro rispettivi team a continuare a esplorare le varie opzioni in uno spirito positivo", fanno sapere attraverso un comunicato congiuntoIn attesa diche avverrà, May e Juncker si sono promessi di cercare "quelle garanzie" che potrebbero essere apportate pere che "altri accordi" possano rimpiazzarlo in futuro.Nonostante l'ottimismo, tuttavia, la situazione di stallo che si protrae da mesi continua a pesare evocando loUn'ipotesi, quest'ultima, il cuima paragonabile alla "recessione sperimentata dalla Gran Bretagna agli inizi degli anni 1990 (con un pil in calo del 2% su sei trimestri)". A lanciare l'allarme è, che, nel giorno in cui Theresa May è tornata a Bruxelles per cercare di strappare un accordo, ha messodella Gran Bretagna.volta a innescare un tentativo di reazione moderata alla svolta. Dopo l'ultima mini-scissione in casa Tory di un tris di deputate pro-Remain il nuovo fronte conta oraDal canto suo May prova a far finta di nulla e rimane ferma sulle sue posizioni. Ieri, nelha insistito come un mantra sull'un accordo di divorzio con l'Ueper la sempre più vicinaauspicando "soluzione alternative legalmente vincolanti" per allontanare la contestata clausola teorica di salvaguardia d'un confine post Brexit senza barriere fra Irlanda e Irlanda del Nord. Perché, come ha ricordato la Premier a Corbyn, l'unico modo di evitare lo spettro di un traumatico no deal resta quello di "approvare un deal".